Haberler

Ankara'da 8 bin 100 sahte gıda takviyesi ile 5 ton etil alkol ele geçirildi

Ankara'da 8 bin 100 sahte gıda takviyesi ile 5 ton etil alkol ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, sahte ürün ve içki ticaretine yönelik düzenlediği operasyonlarda 8 bin 100 sahte etiketli gıda takviyesi ve 5 ton etil alkol ele geçirdi.

ANKARA'da sahte ürün ve sahte içki ticaretine yönelik operasyonlarda 8 bin 100 sahte etiketli gıda takviyesi ile 5 ton etil alkol ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün saat 13.30 sıralarında Altındağ ilçesinde M.T.R. isimli şüphelinin kaldığı otel odasına baskın düzenlendi. Burada yapılan aramada; 8 bin 100 sahte etiketli gıda takviyesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sahte içki operasyonunda da Ankara'dan İzmir'e etil alkol sevkiyatı yapıldığı tespit edilen araç, dün saat 22.30 sıralarında durdurularak arama yapıldı. 5 ton etil alkol ele geçirilirken, araçta bulunan H.M. ve C.M. adlı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Türk gemisinin vurulması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı

Türk gemisinin vurulması sonrası Erdoğan'dan uyarı
Burcu Kıratlı'yı dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakan bir daha baktı

Dantelli mini elbisesiyle bir görün! Bakana bir daha baktırdı
Trabzonspor'un net borcu açıklandı

Süper Lig devinin net borcu açıklandı
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Bomba gibi iddia! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular
Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver

Erkek arkadaşına hediye alan genç kıza büyük şok: Götür geri ver
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Ağaçtaki Anadolu Parsı değilmiş! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Emre Mor'a Süper Lig'den sürpriz talip

Güle güle Emre! İşte yeni takımı
Pendik sahilinde 100 metre arayla iki ceset bulundu

Pendik'te neler oluyor? 100 metre arayla 2 ceset bulundu
'Partimiz şaibeli yapıların sığınağı değildir' paylaşımı yapan isim CHP'den ihraç edildi

CHP'de kalemi kırılan son isim
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
title