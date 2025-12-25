Ankara'da sahte içki operasyonu: 48 gözaltı

ANKARA'da 7 ilçede düzenlenen operasyonda, 458 şişe sahte içki ve 153 litre etil alkol ele geçirildi, 48 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ankara genelinde kaçak/sahte alkolden zehirlenme olaylarının artması nedeniyle ortak çalışma yürütüldü. Sahte içki imal ve satışı yaptığı tespit edilen 7 ilçede ve 46 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı aramalarda; 458 şişe sahte içki, 153 litre etil alkol ve 104 alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilere, 17 milyon 770 bin 928 TL de idari para cezası uygulandı.