Ankara'da Sahte Deterjan Üretim Operasyonu: 2 Gözaltı

ANKARA'da sahte deterjan üretimi yapılan depoya düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, Altındağ ilçesinde Y.S. ve M.S.'ye ait depoda sahte deterjan imal edildiğine yönelik ihbar üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerinde 2 deterjan ambalaj makinesi, 500 litre sıvı deterjan, 500 kilogram tuz, 120 kilogram boncuk tuz ele geçirildi. Y.S. ve M.S. hakkında adli işlem başlatıldı.