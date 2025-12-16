Ankara'da restoranlarda tarife ve fiyat denetimi

ANKARA'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri restoran, lokanta, kafeterya ve pastanelerde tarife ve fiyat denetimi yaptı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların mağduriyetine sebep olan ve piyasadaki adil rekabet ortamını bozan tarife ve fiyat yönetmeliğine yönelik denetimlerini sürdürdü. Etimesgut ilçesindeki bir restoranda denetim yapan ekipler, fiziki menü ve karekod menülerini denetledi. Denetimle ilgili açıklama yapan Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, "Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak yiyecek-içecek hizmeti sunulan kafeteryalar, restoranlar, lokantalar ve pastanelerde; iş yerinin giriş kapısı önünde ve hizmet sunulan masaların üzerinde bulunması gereken tarife ve fiyat listesi denetimleri yapıyoruz. Masaların üzerinde fiyat listesi karekod olarak da sunuluyor. Karekodların okunup okunmadığının kontrolünü gerçekleştirdik. Ama şöyle bir ayrım var; tüketici fiziksel menü isterse fiziksel menü sunulmak zorunda. Lokantanın yiyecek-içecek hizmeti olarak tüketiciye sunduğu herhangi bir ürünün fiyat listesinde belirtilmemesi halinde 3 bin 166 TL idari yaptırım uyguluyoruz" dedi.