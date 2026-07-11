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Başkentte market deposunda çıkan yangın söndürüldü

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Yenimahalle'de bir market deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Depodaki sıvı yağ ve plastik malzemeler alev aldı, çalışanlar tahliye edildi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir markete ait depoda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Macun Mahallesi 201. Cadde'de bir markete ait deponun bahçesindeki paletler henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangın kısa sürede depoya sıçradı, depodaki sıvı yağ ve plastik malzemeler tutuştu.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Depoda soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, depo çalışanlarından Cafer Doğan, AA muhabirine, yükleme yaptıkları sırada yan binadakilerin uyarmasıyla yangını fark ettiklerini söyledi.

İtfaiyeyi arayarak tüm çalışanlarla birlikte binayı terk ettiklerini belirten Doğan, yangının nasıl başladığını bilmediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Şeyma Güven
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