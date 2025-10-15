Ankara'da Maket İmalathanesinde Yangın

ANKARA'da Ostim Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan maket imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle söndürme çalışması başlatıldı.

Yenimahalle ilçesi Ostim OSB Mahallesi 1158'inci Cadde'deki iş yerinde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyeciler, iş yerinin kepengini kesip, temiz hava solunum cihazları ile içeri girdi. 3D yazıcılar ve silikon kalıplarla savunma-havacılık ürünlerinin maketlerinin üretildiği imalathanenin eksi 2'nci katında çıkan yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ostim OSB'deki maket imalathanesinde çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İş yerinde soğutma çalışmaları sürerken, zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.