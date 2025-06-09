Ankara'da Kurban Pazarları Kapanıyor

Ankara'da Kurban Pazarları Kapanıyor
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Ankara'da Kurban Pazarları Kapanıyor
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Kurban Bayramı'nın son gününe girilirken Ankara'daki kurban pazarları toplanmaya başladı. Besiciler, kurbanlıklarını bitirip pazar yerlerinden ayrılıyor. Kurban artıkları için ise köpekler pazar alanlarını araştırıyor.

Ankara'da kurban pazarları toplanmaya başladı

ANKARA - Ankara'da Kurban Bayramı'nın son gününe girilirken kurbanlıklarını bitiren besiciler pazar yerlerinden ayrılmaya başladı.

Ankara'nın birçok yerinde kurulan kurban pazarlarında besiciler, kurbanlıklarını bitirmesinin ardından yavaş yavaş toplanmaya başladı. Kurban Bayramı'nın son gününe girilirken toplanmaya başlanan kurban pazarlarına akın eden köpekler, kalan kurban artıkları arasında yiyecek aradı. Kurban Bayramı için Anadolu'nun çeşitli şehirlerinden kurbanlıklarını satmak için Ankara'ya gelen besiciler, toplanıp şehirlerine gitmek üzere hazırlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - Güncel
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