Ankara'da Kurban Bayramı İçin Trafik Denetimleri Yapıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında trafik denetimi yapıldı.

Ekipler, Kurban Bayramı dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşanması beklenen Konya Yolu Mevlana Bulvarı'nda denetim gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla yapılan uygulamada sürücülerin belgeleri kontrol edildi, emniyet kemeri ve araç güvenliği konusunda uyarılarda bulunuldu.

Denetimlere ilişkin bilgi veren Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amir Yardımcısı Mehmet Kemal Karakaş, başta ana arterler olmak üzere kent genelinde gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Uygulama noktalarında vatandaşlara güvenli sürüşle ilgili hatırlatmalarda bulunduklarını dile getiren Karakaş, "Özellikle yola çıkmadan önce araç kontrollerinin yapılması, her iki saatte bir 10 dakikalık mola verilmesi konusunda uyarılarımızı iletiyoruz. Ayrıca sürücülere, yoğun saatler dışında yola çıkmalarının sürüş konforu açısından önemli olduğunu hatırlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turan Güneş Bulvarı'nda görevli motosikletli polis ekipleri de bayram trafiğine çıkan sürücüleri ve yolcuları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekipler, vatandaşlara çikolata ve şeker ikram etti.

Denetimlerin Kurban Bayramı tatili süresince aralıksız devam edeceği bildirildi.