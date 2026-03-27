Ankara'da TIR'da kaçak tütün mamulleri ve gıda maddesi ele geçirildi

ANKARA'da jandarma ekipleri tarafından bir TIR'da yapılan aramada kaçak tütün, paketli sigara ve gıda malzemeleri ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak malzeme taşıdığı bilgisine ulaşılan bir TIR'ı durdurdu. TIR'da yapılan aramada 200 kilo tütün, 14 bin 560 paket sigara, 4 bin 900 muhtelif gıda malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı