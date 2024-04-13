Ankara'da Haksızlık Sergisi: Fotoğraflarla Duygusal Bir Yolculuk

Ankara'da bir proje kapsamında buluşan 22 fotoğraf sanatçısı, haksızlık kavramının kendilerinde yarattığı duyguyu gösteren fotoğraflardan sergi oluşturdu.

Proje yürütücüsü Arzu Eke, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahibi olduğu "Atölye 4'33" isimli atölyede kavramsal fotoğraflar üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirterek, son oluşturduğu atölye grubunda üzerine fotoğraf çalışılacak konsept olarak "haksızlık" kavramını belirlediklerini söyledi.

Çok derin bir kavram olan haksızlığın eski zamanlardan itibaren var olduğunu ifade eden Eke, atölye grubundaki fotoğraf sanatçılarına fotoğraf üretim sürecinde herhangi bir sınır getirilmediğini aktardı.

Eke, sanatta sınır ve kuralların olmaması gerektiğini belirterek, fotoğrafçıların yüreklerini en çok acıtan, bireysel ya da toplumsal olarak kendilerine en ağır gelen haksızlık neyse onu çalıştıklarını anlattı.

"Katılımcılar yaşadıkları haksızlıkları fotoğraflayarak hafifleyeceklerini düşündü"

Projeye katılan 22 sanatçının, "haksızlık" kavramını kendi yaşadıkları haksızlıklarla anlatarak "hafifleyeceklerini" düşündüklerini dile getiren Eke, "Hakikaten acılar, size ağır gelen düşünceler paylaşıldıkça azalır, hafifler ve bu paylaşım, bir de sanat sürecine dönüşünce insanın kendini keşfetmesi, kendiyle yüzleşmesi de daha güzel olur. Bu projeden sonra çok rahatlayan, yaşadığı süreci daha farklı yorumlamaya çalışan arkadaşlarımız oldu. Bu da benim çok hoşuma gitti." dedi.

Eke, haksızlık kavramını katılımcıların, annesinin vefatı, hastalık ve iklim krizi gibi olgular üzerinden anlatmaya çalıştığını belirterek, ortaya çıkan eserlerin akılda kalıcı olduğunu söyledi.

Bir ziyaretçinin sergiyi gezerken ağladığını anlatan Eke, "'Yaşadığım o kadar çok şeyi burada bir arada gördüm ki' deyip ağladı. Ağlamasına üzüldüm tabii. Çağdaş anlayışla başına geleni yorumlamak da çok önemli." ifadelerini kullandı.

Projede 240 fotoğrafı üst üste katmanlı anlatım ve serbest sunumla sergilediklerini belirten Eke, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin de çift pozlama tekniğiyle üretilen fotoğraflar ve kağıttan yapılan kelebek figürleriyle "ölümsüzleştirildiğini" anlattı.

Eke, ücretsiz olan serginin 19 Nisan'a kadar Cinnah Caddesi 7/A adresindeki Unite Ortak Mekan'da ziyaret edilebileceğini söyledi.