Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Ankara'da Haksızlık Sergisi: Fotoğraflarla Duygusal Bir Yolculuk

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da bir proje kapsamında buluşan 22 fotoğraf sanatçısı, haksızlık kavramının kendilerinde yarattığı duyguyu gösteren fotoğraflardan sergi oluşturdu.

Proje yürütücüsü Arzu Eke, sergiye ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahibi olduğu "Atölye 4'33" isimli atölyede kavramsal fotoğraflar üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirterek, son oluşturduğu atölye grubunda üzerine fotoğraf çalışılacak konsept olarak "haksızlık" kavramını belirlediklerini söyledi.

Çok derin bir kavram olan haksızlığın eski zamanlardan itibaren var olduğunu ifade eden Eke, atölye grubundaki fotoğraf sanatçılarına fotoğraf üretim sürecinde herhangi bir sınır getirilmediğini aktardı.

Eke, sanatta sınır ve kuralların olmaması gerektiğini belirterek, fotoğrafçıların yüreklerini en çok acıtan, bireysel ya da toplumsal olarak kendilerine en ağır gelen haksızlık neyse onu çalıştıklarını anlattı.

"Katılımcılar yaşadıkları haksızlıkları fotoğraflayarak hafifleyeceklerini düşündü"

Projeye katılan 22 sanatçının, "haksızlık" kavramını kendi yaşadıkları haksızlıklarla anlatarak "hafifleyeceklerini" düşündüklerini dile getiren Eke, "Hakikaten acılar, size ağır gelen düşünceler paylaşıldıkça azalır, hafifler ve bu paylaşım, bir de sanat sürecine dönüşünce insanın kendini keşfetmesi, kendiyle yüzleşmesi de daha güzel olur. Bu projeden sonra çok rahatlayan, yaşadığı süreci daha farklı yorumlamaya çalışan arkadaşlarımız oldu. Bu da benim çok hoşuma gitti." dedi.

Eke, haksızlık kavramını katılımcıların, annesinin vefatı, hastalık ve iklim krizi gibi olgular üzerinden anlatmaya çalıştığını belirterek, ortaya çıkan eserlerin akılda kalıcı olduğunu söyledi.

Bir ziyaretçinin sergiyi gezerken ağladığını anlatan Eke, "'Yaşadığım o kadar çok şeyi burada bir arada gördüm ki' deyip ağladı. Ağlamasına üzüldüm tabii. Çağdaş anlayışla başına geleni yorumlamak da çok önemli." ifadelerini kullandı.

Projede 240 fotoğrafı üst üste katmanlı anlatım ve serbest sunumla sergilediklerini belirten Eke, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin de çift pozlama tekniğiyle üretilen fotoğraflar ve kağıttan yapılan kelebek figürleriyle "ölümsüzleştirildiğini" anlattı.

Eke, ücretsiz olan serginin 19 Nisan'a kadar Cinnah Caddesi 7/A adresindeki Unite Ortak Mekan'da ziyaret edilebileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Sanat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Nisan Cumartesi 124. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 135. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 13 Nisan2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ankaragücü - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü - Gaziantep FK maçı CANLI İZLE! Boluspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boluspor - Ümraniyespor CANLI İZLE! Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço hastalığı ne, neden hastanede? Bugün ulaşım ücretsiz mi? Bugün otobüsler, metrolar, tramvaylar paralı mı? 13 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Joker 2 ne zaman çıkacak? Joker: Folie à Deux ne zaman yayınlanacak, sinemalara gelecek? Bugün kuyumcular açık mı? 13 Nisan Cumartesi kuyumcular çalışıyor mu, açık mı? Ceyhan Belediyesi hangi parti? Ceyhan Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? ANTALYA TELEFERİK KAZASI SON DAKİKA: Antalya'da teleferik kazasında son durum ne? Teleferik kazasında kaç kişi kurtarıldı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title