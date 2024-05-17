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Ankara'da Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet yarışması ve doğa yürüyüşü yapıldı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Çubuk Çayı Vadisinde bisiklet yarışması ve doğa yürüyüşü düzenlendi. Etkinliğe yaklaşık 100 kişi katıldı ve doğa gönüllüleri de etkinliklere eşlik etti.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde " Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Çubuk Çayı Vadisinde bisiklet yarışması ve doğa yürüyüşü yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Aşağı Çavundur Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi katıldı.

Çubuk Çayı Vadisi'nde doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen katılımcılar, antrenörler ve hakemler eşliğinde bisiklet yarışması yaptı.

Düzenlenen etkinliklere doğa gönüllüleri ve vatandaşlar da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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