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Ankara'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, birbiriyle bağlantılı şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini kripto varlık platformları üzerinden aklamaya çalıştığını ve yurt dışına aktardığını belirledi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığından alınan bilgiler doğrultusunda 32 şüpheli ile bu kişiler adına kurulan bir şirket tespit edildi.

İki şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken 27 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 20'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA