Başkentte barajların doluluk oranı yüzde 49,20'ye yükseldi

Başkente su sağlayan barajlarda doluluk oranı geçen yıla göre 20,20 artışla yüzde 49,20 olarak ölçüldü.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, kente su sağlayan 1 milyar 454 milyon 666 bin metreküp kapasiteli barajların doluluk oranı, 10 Haziran 2025'te 421 milyon 862 bin metreküple yüzde 29 seviyesindeydi.

Kuraklık riskinin sürdüğü ve geçen yıl su sıkıntıları yaşanan Ankara'da, bu yılın aynı tarihinde doluluk miktarı 715 milyon 704 bin metreküpe yükselirken, oran yüzde 49,20 olarak ölçüldü. Böylece doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 20,20 arttı.

Aktif kullanılabilir su miktarı ise 10 Haziran 2025'te 232 milyon 905 bin metreküp iken, bu yılın aynı tarihinde 563 milyon 997 bin metreküp olarak kaydedildi.

Kente, geçen yıl günlük 1 milyon 260 bin 661 metreküp su verilirken, artan nüfusa oranla bu yıl ise 1 milyon 483 bin 412 metreküp su verildi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde aylık barajlara gelen su miktarı ocakta 23 milyon 485 bin 595, şubatta 15 milyon 901 bin 776, martta 24 milyon 446 bin 143, nisanda 38 milyon 344 bin 766, mayısta 34 milyon 821 bin 344, haziranda ise 5 milyon 653 bin 167 metreküp oldu.

Bu yıl ise ocak ayında 55 milyon 762 bin 949, şubatta 236 milyon 236 bin 797, martta 113 milyon 51 bin 740, nisanda da 159 milyon 902 bin 957, mayısta 134 milyon 56 bin 51, haziranda ise 21 milyon 182 bin 49 metreküp olarak ölçüldü.

Kesikköprü ile Kargalı barajının doluluğu yüzde 100, Türkşerefli Barajı yüzde 10,14, Peçenek Barajı ise yüzde 30,41 olarak tespit edildi.

Başkentteki barajlarda genel doluluk seviyesi ise şu şekilde: