Anka Haber Ajansı 9 Şubat Pazartesi Gündemi

Güncelleme:
09.00 -"TBMM'de cinsel istismar" iddiasına ilişkin Meclis lokantasında çalışan 5 sanığın yargılanmasına Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek.(ANKARA)

10.00 - Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te bombalı saldırıda öldürülmesiyle ilgili firari sanık Oğuz Demir'in yargılandığı ve "Umut Davası" olarak bilinen davanın görülmesine Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, adliye binası önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00 - " Aziz İhsan Aktaş Davası"na 3. haftada Silivri'de devam edilecek(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını ve ocak ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. (ANKARA)

13.00 - MHP'nin 57'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle ATO Congresium'da "Şanla Şerefle 57. Yıl" başlıklı program düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

13.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

15.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (ANKARA)

15.00 - İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibollahzadeh, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

17.00 - 20.00 - Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında, Zecorner Kayserispor-Kocaelispor, Gaziantep FK-Kasımpaşa ve Fenerbahçe-Gençlerbirliği karşılaşmaları oynanacak. (KAYSERİ - GAZİANTEP - İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı

Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı

Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz

Demet Akalın 'Paramı alamadım' dedi, açıklamalar ardı ardına geldi

Galatasaray'ın rakibi puanı son saniyede aldı

Evinin bahçesinde korkunç son! Başı şerit testereye sıkıştı

Bunu kendi de beklemiyordu! 4 gollü çılgın maça damga vuran an

CHP'de istifa depremi! Özarslan 'Aileme küfretti' dedi, Özgür Özel'den jet yanıt geldi

