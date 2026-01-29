Anka Haber Ajansı 29 Ocak Perşembe Gündemi

10.00 - 11.00 - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla önceki Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri başında anma programına katılacak. Destici, Grand Mercure Otel'de düzenlenecek kutlama törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 -"Aziz İhsan Aktaş" davası üçüncü gününde Silivri'de görülmeye devam edecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, ocak ayı ekonomik güven endeksini, Aralık 2025 dönemi iş gücü istatistiklerini açıklayacak. (ANKARA)

10.30 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1. TBMM Binası'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara Diplomat Akademi Kampı'nda konuşacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.30 - 13.30 - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve beraberindeki heyet, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ayrı ayrı ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

11.00 - CP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

11.00 - 14.00 - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Cezayirli Hasan Paşa Parkı ve Şişhane Parkı Açılış Töreni ile Kadınlara 1 TL'ye Spor Desteği Kampanyası Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

13.00 - 14.00 - Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, İzmir'de YKM önünde, İstanbul'da Şirinevler'de, Ankara'da Sakarya Cadddesi'nde açıklama yapacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İZMİR- İSTANBUL- ANKARA)

14.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) 22 Ocak tarihli toplantı özetini yayımlayacak. (İSTANBUL)

15.00- 18.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i resmi törenle karşılayacak, Mirziyoyev ile ikili görüşme sonrası Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na katılacak. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda anlaşmaların imza töreni, ortak hitap, Özbekistan okulunun "Taş Koyuş" merasimi, Hatay'da inşa edilen konutların açılışı ile 5 depremzedeye elden anahtar teslim törenine katılacak ve resmi yemeğe iştirak edecek.(GÖRÜNTÜLÜLÜ - CANLI /ANKARA)

17.00 - İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, "Tehlikedeki Avukatlar Günü 2026 Yılında Hedefteki Savunma" konulu toplantının açılışında konuşacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

23.00 - Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Romanya'nın FCSB ekibiyle karşı karşıya gelecek. (BÜKREŞ)

