Anka Haber Ajansı 22 Nisan Çarşamba Gündemi

09.00 - İstanbul Valisi Davut Gül ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımı ile imzalanacak protokol ile 20 bin öğrenci 22 Nisan-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yer alan müzeleri ziyaret edecek, ilk öğrenci grubu uğurlanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL

09.30 - TBMM'de Yeni Yol grup toplantısı yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00 - CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde basın toplantısı yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

10.00 -"Merkez Ankara" inşaatında 15 Ağustos 2022'de şiddetli fırtına ve sağanakta perde kalıpların devrilmesi sonucu stajyer iki mühendislik öğrencisinin ölmesi ve birinin yaralanmasına ilişkin 5 sanıklı davanın duruşmasına Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine devam edecek. (ANKARA)

10.00 - Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (ANKARA)

10.00 - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 414 sanıklı İBB Davası'nın görülmesine Silivri'de devam edilecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

10.00 - " Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın ikinci duruşmasına Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi duruşma salonunda devam edilecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

10.00 - TÜİK, nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksini, Ekim-Aralık 2025 dönemine yönelik hane halkı yurt içi turizm istatistiklerini yayımlayacak.(ANKARA)

10.30 - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Tören Salonu'nda dünya çocuklarını kabul edecek.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - 14.30 - DEM, TİP, CHP, EMEP, EHP, TÖP, ESP, DBP, Devrimci Parti, SODAP, SYKP, SMF ve Yeşil Sol Parti temsilcilerinden oluşan heyet, Edirne'de Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı, Silivri'de ise Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Osman Kavala'yı ziyaret ettikten sonra ortak basın açıklamaları düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / EDİRNE - İSTANBUL)

11.00 - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

11.00 - TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerin sahaya yansımasına ilişkin sunum yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

12.00 - Önceki Ankara İl Başkanları, CHP Ankara İl Başkanlığı'na dayanışma ziyaretinde bulunacak.(GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / ANKARA)

13.00 - 19 Mart operasyonu mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı, Dilek Kaya İmamoğlu ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın katılımıyla, Silivri Dayanışma Merkezi'nde tutuklu yakınlarının ortak mesajını kamuoyu ile paylaşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

13.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Kuzey Ormanları Savunması, İstanbul Kuzey Demiryolu Geçiş Projesi'ne (INRAIL) ilişkin basın açıklaması gerçekleştirecek.(GÖRÜNTÜLÜ - İSTANBUL)

14.00 - TBMM Genel Kurulu'nda Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine devam edilecek.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politika Kurulu (PPK), politika faizini açıklayacak. (ANKARA)

14.30 - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda sosyal medya, dijital oyunlar ve çocuklara etkisine ilişkin görüşme yapılacak.(GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

14.30 - TEZ-KOOP-İŞ Sendikası, Özel İtalyan Lisesi'nde devam eden greve ilişkin İtalya Büyükelçiliği önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

18.00 - DİSK - KESK - TMMOB - TTB Genel Başkan ve yöneticilerinin katılımıyla 1 Mayıs'ın kutlanacağı Kadıköy İskele Meydanı'nda bildiri dağıtımı ve basın açıklaması gerçekleştirilecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI / İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler...

Kaynak: ANKA