AnimaWings Hava Yolları, Romanya'dan İstanbul'a Uçuş Başlatıyor
Romanya merkezli AnimaWings Hava Yolları, 3 Ekim'den itibaren Krayova ve Tamışvar'dan İstanbul Havalimanı'na tarifeli uçuşlara başlayacak. Her iki rota haftada 2 sefer ile gerçekleştirilecek.
Romanya merkezli AnimaWings Hava Yolları, ülkenin iki şehrinden İstanbul Havalimanı'na uçuş başlatacak.
Alınan bilgiye göre, AnimaWings 3 Ekim'den itibaren Romanya'nın Krayova (Craiova) ve Tamışvar (Timisoara) kentlerinden İstanbul Havalimanı'na tarifeli seferlere başlayacak.
Uçuşlar, her iki rotada da haftalık 2 frekans olarak gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel