AnimaWings Hava Yolları, Romanya'dan İstanbul'a Uçuş Başlatıyor

Romanya merkezli AnimaWings Hava Yolları, ülkenin iki şehrinden İstanbul Havalimanı'na uçuş başlatacak.

Alınan bilgiye göre, AnimaWings 3 Ekim'den itibaren Romanya'nın Krayova (Craiova) ve Tamışvar (Timisoara) kentlerinden İstanbul Havalimanı'na tarifeli seferlere başlayacak.

Uçuşlar, her iki rotada da haftalık 2 frekans olarak gerçekleştirilecek.