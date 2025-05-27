AnimaWings Hava Yolları, Romanya'dan İstanbul'a Uçuş Başlatıyor

AnimaWings Hava Yolları, Romanya'dan İstanbul'a Uçuş Başlatıyor
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Romanya merkezli AnimaWings Hava Yolları, 3 Ekim'den itibaren Krayova ve Tamışvar'dan İstanbul Havalimanı'na tarifeli uçuşlara başlayacak. Her iki rota haftada 2 sefer ile gerçekleştirilecek.

Romanya merkezli AnimaWings Hava Yolları, ülkenin iki şehrinden İstanbul Havalimanı'na uçuş başlatacak.

Alınan bilgiye göre, AnimaWings 3 Ekim'den itibaren Romanya'nın Krayova (Craiova) ve Tamışvar (Timisoara) kentlerinden İstanbul Havalimanı'na tarifeli seferlere başlayacak.

Uçuşlar, her iki rotada da haftalık 2 frekans olarak gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
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