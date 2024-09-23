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Anhui Eyaleti Yapay Zeka Endüstrisinde Hızla Gelişiyor

Anhui Eyaleti Yapay Zeka Endüstrisinde Hızla Gelişiyor
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Çin'in Anhui eyaletindeki Hefei, Wuhu ve Bengbu şehirleri, yapay zeka endüstrisinin önemli merkezleri haline geldi. Eyalet, yetenekli personel yetiştirme ve sermaye girişi ile yapay zeka alanında hızlı bir gelişim kaydetti.

HEFEİ, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki Çin Konuşma Vadisi, Wuhu'daki Çin Görüş Vadisi ve Bengbu'daki Çin Sensör Vadisi, eyaletin yapay zeka endüstrisine yönelik üç önemli tanıtım bölgesi olma özelliğini taşıyor. Anhui eyaleti son yıllarda yetenekli personel yetiştirme ve sermaye girişleriyle yapay zeka endüstrisinde hızlı gelişmeler kaydetti. Eyalette endüstriyel yapay zeka kalite tespit sistemi, mikro elektromekanik sistem (MEMS) levhaları ve yapay zeka büyük modeli gibi çeşitli yeni ürün ve uygulamalar geliştirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Yapay Zeka Teknoloji Ekonomi Güncel Anhui

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