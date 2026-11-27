Anhui'de üç hızlı tren hattı açıldı, Yangtze Deltası hızlı tren ağı 8.500 km'yi geçtiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anhui eyaletinde cuma günü hizmete giren üç yüksek hızlı demiryolu hattıyla Yangtze Deltası'nın hızlı tren ağı 8.500 kilometreyi aştı. Yaklaşık 364,5 kilometrelik hatlar bağlantılılığı artıracak; ağ, 2025'te ülke GSYİH'sinin yaklaşık dörtte birini oluşturan bölgeye hizmet edecek.
BEİJİNG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde cuma günü hizmete giren üç yüksek hızlı demiryolu hattıyla birlikte Yangtze Nehri Deltası'nın yüksek hızlı demiryolu ağı 8.500 kilometreyi aştı.
Demiryolu ağına saatte 350 kilometre tasarım hızına sahip yaklaşık 364,5 kilometre uzunluğunda ray ekleyen yeni hatlar, büyük kentleri birbirine bağlayan çok sayıda hızlı güzergah yaratarak bölgesel bağlantılılığı artıracak.
Genişletilen ağ, Çin'in ekonomik açıdan en canlı bölgelerinden birine hizmet verecek. Shanghai, Jiangsu, Zhejiang ve Anhui eyaletlerini kapsayan Yangtze Nehri Deltası, 2025 yılında ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık dörtte birini oluşturmuştu.