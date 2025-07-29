Angola'da Akaryakıt Zammı Protestoları Kanlı Bitti: 4 Ölü, 500 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Angola'da hükümetin dizel fiyatını üçte bir oranında artırma kararına karşı düzenlenen protestolar sırasında 4 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi gözaltına alındı. Protestolar, otobüs ve taksi şoförleri tarafından başlatılan grevle birlikte büyüdü.

Angola'da akaryakıt zammına karşı düzenlenen protestolarda 4 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal polis sözcüsü Mateus Rodrigues, protestoların, hükümetin pahalı yakıt sübvansiyonlarının baskısını hafifletmek amacıyla dizel fiyatını üçte bir oranında artırma kararının ardından dün başkent Luanda'da başladığını söyledi.

Rodrigues, dükkanların yağmalandığı ve bankaların tahrip edildiği protestolarda 4 kişinin öldüğünü, 500'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Otobüs ve taksi şoförlerinin de zammı protesto etmek için 3 günlük grev başlattığını aktaran Rodrigues, minibüs ve taksi birliklerinin ücretleri yüzde 50 artırdığını kaydetti.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram - Güncel
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler

Mezarlıkta pes dedirten olay! Ölüye bile saygıları kalmamış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli'de sondaj çalışmasında Bizans dönemine ait su kanalı bulundu

Tüm gözler o ilimize çevrildi! Sondaj çalışmasından tarih çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.