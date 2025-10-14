Anayasa Mahkemesi 5 Siyasi Partinin Mali Denetimlerini Tamamladı

Anayasa Mahkemesinin (AYM) 5 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Saadet Partisi'nin 2020 ile 2021, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Türkiye Komünist Hareketi Partisi, İYİ Parti ve Sol Parti'nin 2021'e ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Yüksek Mahkeme, esas incelemesi sonucu, söz konusu partilerin anılan dönemlere ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.