Haberler

Anayasa Mahkemesi 5 Siyasi Partinin Mali Denetimlerini Tamamladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi, Saadet Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Türkiye Komünist Hareketi Partisi, İYİ Parti ve Sol Parti'nin mali denetimlerini tamamlayarak, hesaplarının Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğunu belirtti.

Anayasa Mahkemesinin (AYM) 5 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Saadet Partisi'nin 2020 ile 2021, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Türkiye Komünist Hareketi Partisi, İYİ Parti ve Sol Parti'nin 2021'e ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Yüksek Mahkeme, esas incelemesi sonucu, söz konusu partilerin anılan dönemlere ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafriyat kamyonu kasasından moloz yerine 28 kaçak göçmen çıktı

Şoförü yaka paça indiren polis brandayı kaldırınca gözlerine inanamadı
Karadeniz'i istila edip Marmara'yı tehdit eden böcekte yeni tehlike

Karadeniz'i istila edip Marmara'yı tehdit eden böcekte yeni tehlike
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.