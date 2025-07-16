Anamur-Bozyazı Ziraat Odası'ndan Kaymakam Duru'ya Ziyaret
Anamur-Bozyazı Ziraat Odası yönetimi, atanan Kaymakam Kemal Duru'yu ziyaret ederek tarımsal sorunlar hakkında bilgi verdi ve başarı diledi.
Anamur- Bozyazı Ziraat Odası yönetimi, Kaymakam Kemal Duru'yu ziyaret etti.
Anamur ilçesine atanan Kaymakam Duru, Oda Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Meclis Başkanı Adem Çevik ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.
Duru'ya görevinde başarı dileyen Gümüş, bölgenin tarımsal yapısı ve üretici sorunları hakkında bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Duru da heyete teşekkür etti.
Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel