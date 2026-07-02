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Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, parti üyelik sürecinde 38 bin 700 üyenin kaydedilemediğini belirterek, partiyi millet yolculuğunun her kademesinde güçlenen bir kapasitede göreceklerini söyledi. Ayrıca NATO Zirvesi ve işsizlik rakamlarına da değindi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Anahtar Parti'yi millet yolculuğunun her kademesinde güçlenen, umudu güçlendiren, milletin yarınlarını inşa edebilen bir kapasitede göreceksiniz." dedi.

Ağıralioğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin konulara değindi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı siyasi partilerin üye sayılarını değerlendiren Ağıralioğlu, üyelikle ilgili süreç nedeniyle bazı üyelerin kaydedilemediğini belirterek, "Anahtar Parti aslında en çok oy artıran, üye girişi yapan parti sıralamasında ikinci sırada olabilirdi. 38 bin 700 üyemiz kaydedilemedi." diye konuştu.

Yavuz Ağıralioğlu, 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Türkiye'de yapılmasının önemine dikkati çekerek, süreci hassasiyetle takip edeceklerini dile getirdi.

İşsizlik rakamlarında artış yaşandığını öne süren Ağıralioğlu, işsizliğin ülkenin en önemli beka meselelerinden biri olduğunu söyledi.

Ağıralioğlu, parti kavgasından ziyade memleket mücadelesi verdiklerini vurgulayarak,"Anahtar Parti'yi, millet yolculuğunun her kademesinde güçlenen, umudu güçlendiren, milletin yarınlarını inşa edebilen bir kapasitede göreceksiniz. Bu çerçevede çalışmalarımıza devam edeceğiz. Meydan meydan milletimizle buluşacağız. Milletimizin sorunlarını konuşacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
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