Amik Ovası'nda Kuraklık Marul Hasadını Olumsuz Etkiledi

Amik Ovası'nda yaşanan kuraklık marul hasadında verimi olumsuz etkiledi

Çiftçi Halil Çelik : "Marul tarladan 5 TL'den verilirken marketlerde ise 25 ila 30 TL'den satılıyor"

HATAY - Hatay'da yağışsız geçen son bahar ve kış ayları 45 dönümlük tarlada marul hasadı yapan çiftçi Halil Çelik'in mahsulünde verimi olumsuz etkiledi. Çiftçi Çelik, hasadın geçtiğimiz yıllara göre verimsiz olduğunu ifade ederek "Marul tarladan 5 TL'den verilirken marketlerde ise 25 ila 30 TL'den satılıyor" dedi.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan ve birçok ürünün yetiştiği Hatay'ın Amik Ovası'nda baharın gelmesiyle ürünler hasat edilmeye başlandı. Bu yıl yağışların az yağmasından dolayı yaşanan kuraklık, Amik Ovası'nda yetiştirilen ürünlerde rekolteyi olumsuz etkiliyor. Kırıkhan ilçesi Adalar Mahallesi'nde 45 dönümlük tarlada çiftçilik yapan Halil Çelik, marul hasadına başladı. Hasat edilen marul tarladan tanesi 5 TL'den alıcı bulduğunu ifade eden çiftçi Halil Çelik, marketlerde ise ürünün 25 ila 30 TL'den satıldığını söyledi.

"Marul tarladan 5 TL'den verilirken marketlerde ise 25 ila 30 TL'den satılıyor"

Kuraklık nedeniyle hasadın verimsiz olduğunu ifade eden çiftçi Halil Çelik, "Ben Şanlıurfa ilinin Siverek ilçesinde yaşıyorum. 25 yıldır çiftçilik yapıyorum. Burada da evim var ve Şanlıurfa'ya gidip geliyorum. 40 dönümlük tarlada marul ektik. Bu yıl hasat iyi değil. Geçen yılda marul ektim ama hasat iyiydi. Geçen yıl marulu tarladan 15 TL'ye veriyorduk ve kurtarıyordu. Bu yıl ise tanesini 5 TL'den veriyoruz ama zarar ediyoruz. Marketlerde marul 25 ila 30 TL'den satılıyor. Biz tarladan 5 TL'den veriyoruz ama alan yok. Markete gittiklerinde 25 ila 30 TL'den alıcı buluyorlar. Marulda bu zamanlar hasat zamanı ama alan kimse yok. Yağmur yağmadığı için bu yılki hasat verimsiz geçti, kuraklık var. Bu yıl hiç yağmur yağmadı. Kış aylarından itibaren 4 defa yağmur yağdı. Kuraklık olduğu ve yağmur yağmadığı zamanda hasatta verimsiz oluyor" ifadelerini kullandı.