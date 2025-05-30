Amik Ovası'nda Kuraklık Buğday Rekoltesini Yarıya Düşürdü

Amik Ovası'nda kuraklık, buğdayda rekolteyi yarı yarıya düşürdü

Üretici Mehmet Ali Güler : "Böyle bir kuraklık son 20 - 30 yıldır yaşanmamıştı ve bu yıla denk geldi"

HATAY - Hatay'da kurak geçen kış ve ilkbahar mevsimi sonrası gelişimini yeterli oranda tamamlayamayan buğdayda hasat başladı. Son yılların en kurak yılının yaşandığı bölgede hasatta rekolte yüzde 50 oranında düştü.

Türkiye'nin en bereketli topraklarına sahip olan Hatay'da tarımsal ürünler kuraklıktan nasibini aldı. Kış ve ilkbahar mevsiminin kurak geçmesiyle birlikte Amik Ovası'nda ekili olan buğdaylar gelişimlerini yeterli oranda tamamlayamadılar. Binlerce dönüm arazide ekili olan buğday da bir çok çiftçi, masrafını kurtarmayacağını düşünerek mahsulü hayvanlara bırakırken bazı çiftçilerde yeterli gördükleri arazilerinde hasada başladılar. Antakya ilçesi Alaattin Mahallesi'nde bin dönümlük arazide buğday hasadı yapan çiftçi Mehmet Ali Güler, geçtiğimiz yıllarda dönüm başına 700 - 800 kilogram ürüne elde etiğini belirterek bu yıl rakamın 400 kilogram ile 500 kilogram civarına gerilediğini söyledi.

" Böyle bir kuraklık son 20 - 30 yıldır yaşanmamıştı ve bu yıla denk geldi"

Amik Ovası'nda bin dönümlük arazisinde 3 biçerdöverle hasada başladığını ifade eden çiftçi Mehmet Ali Güler, "Buğday hasadı yapıyoruz. Bu yıl ekinlerimiz güzeldi ve gelişimi güzel geçti ama en son kuraklık ve yağışların az olması ekinlere zarar verdi. Şu an ekinlerimizin yaklaşık yüzde 50'si zarar gördü. Böyle bir kuraklık son 20 - 30 yıldır yaşanmamıştı ve bu yıla denk geldi. Burası yaklaşık bin dönüm buğday ekin sahamız var. Kuraklıktan dolayı ekinlerimiz zarar gördü. Şimdilik verimlerde yüzde 50 düşüş var. Geçen yıl arazilerimizde çilek ve patates ektiğimiz için az zarar gördük. Bu sabahtan itibaren benim arazimde 3 tane biçerdöver çalışıyor. Şu ana kadar 150 dönüme yakın yer biçtim. Şimdiye kadar verim ortalaması 400 kilogram civarında. Bu kadarına da şükür normalde güzel yağmurlar yağsaydı verimimiz 700 - 800 kilogram civarlarında olurdu. Yağış olmadığından dolayı zarar gördük. Geçen yıl az ekmiştim ama geçen yılın Nisan aylarının ortasında bayağı sıcak olmuştu. Sıcağın etkisi sebebiyle taneleri zayıf bırakmıştı. Geçen yıl iyi yağış aldık ama o sıcağın darbesine uğradık. Bu yıl hava ve iklim güzeldi ama yağış olmadı. En son yağışı Mart ayında bu yana çok az aldık ve bu yüzden buğdayı tatmin etmedi. Buğdayın kilogram fiyatı 13 TL ila 14 TL arasında değişiyor. Eğer fiyatlar 15 TL civarı olursa verimdeki kaybımızı fiyattan kapatırız. Geçen yıl fiyatlar, 9 TL civarındaydı ve bu yıl 15 TL olursa daha iyi olur" ifadelerini kullandı.