Diyarbakırlı İş İnsanlarından Amedspor'a Otobüs Desteği

Güncelleme:
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) girişimleriyle Amedspor'a yeni takım otobüsü düzenlenen törenle teslim edildi. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Amedspor'un başarısında tüm kesimlerin desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) girişimleriyle alınan Amedspor'a yeni takım otobüsü düzenlenen törenle teslim edildi.

DTSO'nin katkılarıyla TFF 1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü için alınan yeni takım otobüsü, düzenlenen törenle kulübe teslim edildi. Törene, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Amedspor Kulüp Başkanı Nahit Eren ve çok sayıda iş insanı katıldı.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya törende yaptığı konuşmada, Amedspor'un başarısında kentin tüm kesimlerinin desteğinin kritik önemde olduğunu belirterek, "Bugün burada Amedspor'un uzun süredir ihtiyaç duyduğu takım otobüsünü teslim etmek için bir aradayız. Amedspor halkın takımıdır. Taraftarından iş insanına, kadınlardan gençlere kadar herkesin desteği bu kulübü bugünlere getirmiştir. Hem sportif başarı hem de finansal istikrar açısından sürdürülebilirlik, bu dayanışmanın ürünüdür" dedi.

İstişare kültürünün kulübün büyümesinde önemli rol oynadığını belirten Kaya, DTSO'nun tüm meclisi ve iş dünyasıyla birlikte Amedspor'a destek olmaya devam edeceğini, otobüsün temin edilmesinde emeği geçen iş insanlarına teşekkür etti. Kaya, "Yaklaşık bir ay gibi kısa bir sürede iş insanlarımızın desteğini alarak otobüsün finansmanını sağladık. İstanbul'daki hemşehrimizin de katkısıyla araç kısa sürede hazır hale getirildi. İç dizaynı tamamen futbolcuların konforu düşünülerek yenilendi" ifadelerini kullandı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren ise DTSO ve Diyarbakırlı iş insanlarının desteğinin büyük bir anlam taşıdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kentimizin değerli iş insanlarının yıllardır Amedspor için verdikleri emeğe şahidim. Bugün bu otobüsü kulübümüze kazandırmaları, bu dayanışmanın güçlü bir örneğidir. Amedspor şampiyonluğu hedefleyen bir kulüptür. Bu hedef doğrultusunda futbolcularımızın konforu ve altyapı koşullarının iyileştirilmesi büyük önem taşıyor. Bu süreçte emeği geçen önceki yönetimimize ve bugünkü katkıları sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
