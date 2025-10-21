Amatör Futbol Takımı Kalecisi Oğuzhan Kamacı Antrenmanda Hayatını Kaybetti
Balıkesir'in Bandırma Sanayispor takımının 28 yaşındaki kalecisi Oğuzhan Kamacı, antrenman sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Kamacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Marmara Grubu 1. Amatör Küme takımlarından Balıkesir'in Bandırma Sanayispor takımının kalecisi Oğuzhan Kamacı, antrenmanda fenalaşarak hayatını kaybetti.
Kamacı (28), 600 Evler Spor Kompleksi'nde ligin ilk maçı Gönen Karşıyakaspor hazırlıkları sırasında fenalaştı.
Bu sırada arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Kamacı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Genç kaleci, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamacı'nın cenazesinin bugün Haydar Çavuş Cami'ndeki törenin ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.