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Amasyaspor'a yeni teknik direktör

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TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Amasyaspor Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevine Zafer Uysal'ı getirdi. Uysal, Amasya Belediyesi'nde düzenlenen imza töreninde bir yıllık sözleşmeyi imzaladı. Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasyaspor'u layık olduğu yere getireceklerini belirtirken, Uysal da doğup büyüdüğü şehre hizmet etmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Amasyaspor'da ayrıca idari menajerlik görevine Tuncay Koçin getirildi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Amasyaspor Futbol Kulübü'nde teknik direktörlüğe Zafer Uysal getirildi.

Amasya Belediyesinde düzenlenen imza töreninde Uysal, bir yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasyaspor'u layık olduğu yere getireceklerini dile getirerek, ancak şehrin takımına herkesin sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

Uysal, doğup büyüdüğü şehre hizmet etmekten dolayı memnun olduğunu belirterek, "Amasyaspor'u çok güzel günler bekliyor, çok güzel günler getireceğimizi düşünüyorum. İnşallah bizim için her şey çok güzel olacak. İbrahim Karaman başkanıma ve Belediye Başkanıma teşekkür ediyorum. Amasyaspor'u layık olduğu yere getirmek için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Öte yandan Amasyaspor'da idari menajerliğe de Tuncay Koçin getirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Amasya Belediyesi Turgay Sevindi Futbol Spor Güncel Haberler

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