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Amasya Valisi Bakan, Hamamözü'nde incelemelerde bulundu

Amasya Valisi Bakan, Hamamözü'nde incelemelerde bulundu
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Amasya Valisi Önder Bakan, Hamamözü ilçesini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

Amasya Valisi Önder Bakan, Hamamözü ilçesini ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

Vali Bakan'a, Hamamözü Kaymakamı Büşra Erdoğan ve Amasya Milletvekili Haluk İpek eşlik etti.

Ziyaret kapsamında, milli güreşçi Hamit Kaplan'ın kabri ve müzesi ziyaret edilerek, şehitler için dua okundu. Daha sonra ilçede gıda sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin yeni üretim tesisi inşaatında incelemeler yapıldı.

Vali Bakan, yapımı devam eden tesisle ilgili yetkililerden bilgi alarak, ilçenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak yatırımların önemini vurguladı.

Kaynak: AA / Eray Özen - Güncel
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