Amasya Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mera Alanlarında İncelemelerde Bulundu

Amasya Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin ve yetkili personel, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla, mera alanlarında incelemelerde bulundu.

Mera alanlarındaki, sıvat, gölgelik ve taşıma direkleri gibi altyapı unsurları üzerinde yapılan değerlendirmelerle, hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli düzenlemelerin ne şekilde yapılabileceği üzerine konuşmalar gerçekleştirildi.

Çetin yaptığı açıklamada, mera alanlarının hayvancılık faaliyetlerinde temel bir rol oynadığını ve bu alanların verimliliğinin artırılmasının sektöre önemli katkılar sağlayacağını söyledi.