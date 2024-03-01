Suluova'da Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl 6.'sı yapılan "Suluova Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası" düzenlendi.

Şehit Recep İnce Ortaokulu salonunda yapılan etkinlikte konuşan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu:

"7 ilkokul ve 12 ortaokul olmak üzere 19 okuldan 184 öğrencinin katıldığı bu etkinlikteki amacımız öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkarma, hızlı düşünme ve çabuk karar verme yeteneklerini geliştirmektir. Tüm katılan okul ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.

Turnuvada dereceye giren okul ve öğrencilere çeşitli ödüller verildi.