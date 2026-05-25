Amasya canlı hayvan pazarının gözdesi "Şampiyon ve Paşa"

Kurban Bayramı öncesi Amasya canlı hayvan pazarında 1 ton ağırlığındaki Şampiyon ve Paşa isimli büyükbaşlar ilgi odağı oldu. Küçükbaşlar 20-35 bin, büyükbaşlar 150-350 bin lira arasında satılıyor.

Kurban Bayramı öncesi kurulan, Amasya canlı hayvan pazarında 1 tonluk ağırlıkları ile Şampiyon ve Paşa isimli büyükbaş hayvanlar dikkat çekiyor.

Amasya'da kurulan hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 20 bin lira ile 35 bin lira arasında satılırken, büyükbaş hayvanlar ise 150 bin liradan başlayıp 350 bin liraya kadar satılıyor.

Pazarın gözdesi ise 1 tonluk ağırlıkları ile Şampiyon ve Paşa isimli büyükbaş hayvanlar.

1 tonluk Şampiyon ve Paşanın yetiştiricisi Zekai Gökçe ise, hayvanlarının pazarın gözdesi olduğunu ve alıcılarını beklediğini söyledi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
