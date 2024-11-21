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Amasya'da Üniversite Öğrencilerine İşaret Dili Kursu Açıldı

Amasya'da Üniversite Öğrencilerine İşaret Dili Kursu Açıldı
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Amasya Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte üniversite öğrencilerine yönelik işaret dili kursu düzenledi. Kurs, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeyi ve topluma kazandırılmalarını amaçlıyor.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk ve Gençler Koruma ve Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle üniversite öğrencileri için işaret dili kursu açtı.

Amasya Sultan Bayezid Erkek Öğrenci Yurdunda haftanın 5 günü düzenlenen 15 üniversite öğrencisinin katıldığı kursta dersler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü eğitmenleri tarafından veriliyor.

Günde 2 saat düzenlenen kurs, toplam 120 saat sürecek.

Kursun koordinasyonunu sağlayan ve çeşitli materyal ile kaynak kitapları da temin eden Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de öğrencilerle işaret dili eğitimi alıyor.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü eğitmeni Sabite Nur Önder, gazetecilere, emniyet teşkilatıyla güzel bir organizasyona imza attıklarını söyledi.

Proje ile çocukların suça bulaşmasının önüne geçmeyi, iletişimlerini artırmayı hedeflediklerini anlatan Önder, "Diğer amacımız ise öğrencilerin üniversite eğitimleri dışında yurtta boş kalan zaman dilimlerinde kendilerini geliştirmelerini sağlamak, üniversiteden mezun olurken topluma kazandırılmış bir birey olarak hizmet vermesini sağlamaktır." dedi.

Kursta konuşma yeteneği olmayan ve işitme kaybı yaşayan bireylerle öğrencilerin kolay iletişime geçmesini de sağlamayı hedeflediklerine işaret eden Önder, katkılarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğü ile Gençlik Spor Bakanlığına teşekkür etti.

İşaret dili eğitimi alan üniversite öğrencilerinden Emirhan Eker ise kurstan memnun olduklarına ifade ederek, "Herkesin engelli olabileceğini öğrendiğimiz ve bu doğrultuda empati kazandığımız güzel bir kurs süreci geçiriyoruz. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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