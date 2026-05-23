TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Amasya'da taşkında zarar gören tarım arazilerinde incelemede bulundu

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Amasya'da aşırı yağışlar ve Yeşilırmak'ın taşması sonucu 3 bin 900 dekar tarla ve 1981 dekar sera alanının zarar gördüğünü açıkladı. Çiftçiler destek bekliyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Amasya'da aşırı yağışlar ve Yeşilırmak'ın taşması sonucu zarar gören sera ve tarım arazilerinde inceleme yaptı.

Yağışlardan etkilenen Aksalur, Ovasaray ve Büyük Kızılca köylerini ziyaret eden Bayraktar, yoğun yağışların Amasya bölgesindeki tarla ve seralarda büyük çaplı zarara yol açtığını söyledi.

Bayraktar, Amasya'da 3 bin 900 dekar tarla, 1981 dekar sera alanının zarar gördüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tabii bu rakam şu açıdan önemli, toplam sera alanının yüzde 42'si hasar aldı. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Bakanımızla yaptığımız toplantılarda bu maliyet yükünün azaltılması noktasında destekleme bütçesinin artırılmasını bekliyoruz. Tabii Allah böyle afetleri göstermesin diyorum. İnşallah son olur. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Aksalur köyünde seracılık yapan Fehmi Sığırcı ise sağanak ve taşkın sonrası ilk andan itibaren devlet yetkililerinin yanlarında olduğunu dile getirerek, "Allah'tan gelene boynumuz kıldan ince. Devlet yetkililerimiz gece gündüz gününü bizimle burada geçirdi, çiftçinin yanında yer aldı. 'Fide, domates, salatalık çürüdü bitti.' derken amacımız kendimizi acındırmak değil. Yaşanan durum zaten kendini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bölgede taşkın riskine karşı Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin aralıksız çalışmaları sürerken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

Kaynak: AA / Cihan Okur
