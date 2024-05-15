Amasya'da Gençlik Haftası Etkinlikleri Başladı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler başladı.

Etkinlikler kapsamında, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli ile sporcu ve gençlerin katılımıyla gerçekleştirilen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sercan Şenel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu