Amasya'da Ceviz Hasadı Devam Ediyor

Güncelleme:
Amasya'nın Merzifon ilçesinde ceviz hasadı sürerken, üreticiler özveriyle çalışıyor. Amasya Valisi ve diğer yetkililer, bir ceviz bahçesini ziyaret ederek üreticilere destek verdiler.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ceviz hasadı devam ediyor.

İlçede devam eden hasatta bazı üreticiler ağaçlara çıkarak, bazıları uzun sırıklarla dallara vurarak, bazıları da makinelerle silkeleyerek cevizleri topluyor.

Zorlu bir süreç olmasına rağmen vatandaşlar hasadı özveriyle sürdürüyor.

Günün erken saatlerinde başlayan hasat, akşam saatlerine kadar devam ediyor.

Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve Merzifon Kaymakamı Ahmet Karaaslan ile kurum müdürleri, Merzifon ilçesinde Kara Mustafa Paşa köyünde emekli öğretmen Ali Uzun'a ait ceviz bahçesini ziyaret etti.

Uzun ile sohbet ederek ürün ve rekolte hakkında bilgi alan Bakan, ceviz hasadına da katıldı.

Bakan, üreticilere bol ve bereketli hasat temennisinde bulundu.

Üreticilerin her zaman yanında olduklarını dile getiren Bakan, "Bu örnek ceviz bahçesinin oluşturulması çok kıymetli. Önümüzdeki dönemde tarım, hayvancılık ve suyun yönetimini iyi yapan ülkeler öne çıkacak. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz sizlerin emrinde. Böyle kıymetli bahçelerin artırılması için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Uzun ise 105 dönüm arazide ürettiği cevizin lezzeti ve kalitesiyle ülke genelinden talep gördüğünü belirterek, "Amasya'da ceviz bahçesini ilk kuranlar arasında yer alıyorum. Yaptığımız işten gurur duyuyorum. Böyle bahçelerin çoğalması için bu tür ziyaretler teşvik edici oluyor. İnşallah ceviz bahçeleri çoğalacak, Türkiye kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
