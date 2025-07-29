Amasya'da Biçerdöverde Yangın Çıktı
Gümüşhacıköy ilçesindeki hasat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında biçerdöverde hasar meydana gelirken, ekili arazilerde de zarar oluştu.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hasat sırasında biçerdöverde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kızılca köyünde tarım arazilerinde hasat yapan biçerdöverde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında biçerdöverde hasar oluştu.
Ekili arazinin zarar gördüğü olayın ardından, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.
Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel