Amasra Kalesi'ne Sprey Boya İle Yazı Yazıldı
Haberler

Amasra Kalesi'ne Sprey Boya İle Yazı Yazıldı

Güncelleme:
Amasra'daki tarihi kalenin duvarlarına kimliği belirsiz kişiler tarafından yazılar yazıldı. Polis, şüphelileri aramak için güvenlik kameralarını inceliyor. Kale duvarlarındaki yazılar, tarihi dokuya zarar vermemek için silinecek.

BARTIN'ın Amasra ilçesindeki, tarihi Amasra Kalesi'nin duvarlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boyalarla yazılar yazıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelileri arıyor.

'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak 2013 yılının Temmuz ayında, 'UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Amasra Kalesi, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden bugüne kadar geldi. Kale surlarında zaman zaman restorasyon yapıldı. Büyük ve Küçük Liman, Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini kapsayan, 2 kilometre uzunluğundaki kale surlarının değişik yerlerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından sprey boyalarla yazılar yazıldığı görüldü. Amasra Kalesi'nin 'Dünya Miras Listesi'ne alınma süreci devam ederken, Boztepe ve Zindan mahallelerini çevreleyen duvarlarına yazılar yazılması tepki çekti. Kale duvarlarındaki yazı ve şekiller, görüntü kirliliğine de neden oldu. Boztepe Mahallesi zindan girişi bölümündeki kale duvarlarına 5 metrelik alana 'SG ve SM' harflerinin kırmızı sprey boyayla yazıldığını görenlerin ihbarıyla polis ekipleri inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, yazıyı yazanların yakalanması için çalışma başlattı. Kaleye yazı yazan kişi ya da kişiler hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarına Zarar Vermek' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi. Kale duvarlarındaki yazı ve şekillerin, tarihi dokuya zarar vermeden silinmesi için çalışma yapılacağı da belirtildi.

DAHA ÖNCE DE YAZILMIŞTI

Öte yandan, 2016 ve 2019 yıllarında da Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini bağlayan köprü ile kale duvarlarına, sprey boyayla yazılar yazılmıştı. Amasra Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Müze Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucunda teknik ekip tarafından düşük basınçla kum püskürtülmesi yöntemiyle yazılar silinmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title
