Altının Ons Fiyatı Tarihi Zirveye Ulaştı

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Altuğ EKEN

(İSTANBUL) Küresel piyasalarda altının ons fiyatı (31,10 gram) ilk kez 4 bin 179 dolarla tarihi bir zirveye ulaştı. Küresel fiyatlardaki yükseliş, Türkiye piyasasına da doğrudan yansıdı. Kapalıçarşı'da gram altın 5.740 liraya, çeyrek altın 9.280 liraya, yarım altın 18.495 liraya ve Cumhuriyet altını 37 bin lira seviyesinde satıldı. Kapalıçarşı'ya alışveriş için gelen yurttaşlar da "Elimize 5-10 kuruş oluyor, onunla bir birikim (yapıyoruz). Kenarda duruyor, lazım olduğu zaman bozduruyoruz. Enflasyon da çıkıyor, altın da çıkıyor" derken, bir yurttaş da "Eskiden altın takardık, şimdi gel de tak" dedi.

52 hafta önceki fiyatı 2 bin 536 dolar olan ons fiyatı (31,10 gram) sabahın erken saatlerinde ilk kez 4 bin 179 dolar seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. ABD Başkanı Donald Trump'u Çin'e karşı açıkladığı yeni vergilerle hareketlenen ons altın fiyatı, ABD ekonomisine ilişkin endişelerle hız kazanmıştı.

Gram altın 5 bin 740 lira seviyesinde

Küresel fiyatlardaki yükseliş, Türkiye piyasasına da doğrudan yansıdı. Türkiye'de gram altın 5.740 liraya, çeyrek altın 9.280 liraya, yarım altın 18.495 liraya ve Cumhuriyet altını 37 bin lira seviyesinde satıldı.

Kapalıçarşı'da ANKA'ya konuşan yurttaşlar ise şu görüşleri dile getirdi:

"Altın neden alınır; TL'nin değer kaybına karşı mevcut ekonomik durumu korumak için alınır. Dolar, euro başka devletlere ait olan bir araçtır. Ben onları yatırım aracı olarak düşünmem"

"Elimize 5-10 kuruş oluyor, onunla bir birikim (yapıyoruz). Kenarda duruyor, lazım olduğu zaman bozduruyoruz. Enflasyon da çıkıyor, altın da çıkıyor. Ben tahmin ediyorum ki hepsini bir ayarda tutuyorlar, aracı kurumlar mı yapıyor artık kim yapıyorsa bilmiyorum"

"Yatırım aracı olarak günümüzde en çok altın. Türk lirası hep sabit, altın her zaman daha avantajlı"

"Paramız olursa alıyoruz. Olmadığı için alamıyoruz"

"Bize de euro taktılar, biz de onlara euro takacağız

Bir yurttaş ise yakında gideceği bir düğün için taktı olarak altın yerine euro aldığını belirterek, "Bize de euro taktılar, biz de onlara euro takacağız. Biz emekliyiz, gücümüz neye yeterse o. Eskiden altın takardık, şimdi gel de tak" dedi.