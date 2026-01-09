Altın ve Kıymetli Maden Operasyonunda 7 Kişi Gözaltına Alındı

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptığı ileri sürülen 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı iddiasıyla bir süredir devam eden operasyonlara bu sabah bir yenisi eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Başsavcılığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2025/227429 sayılı soruşturma kapsamında, liderliğini Erol Kurtulmuş'un yaptığı suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde, altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptığı tespit edilen 7 şüpheli şahıs hakkında, Suç Örgütüne Üye Olma, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık, 1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet, 4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından 09 Ocak 2026 tarihinde eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verilmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen 2. dalga operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştır."