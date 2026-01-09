Haberler

Altın ve Kıymetli Maden Operasyonunda 7 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptığı iddia edilen 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyon, suç örgütü lideri Erol Kurtulmuş'un faaliyetleri üzerine gerçekleştirildi.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptığı ileri sürülen 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapıldığı iddiasıyla bir süredir devam eden operasyonlara bu sabah bir yenisi eklendi.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Başsavcılığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2025/227429 sayılı soruşturma kapsamında, liderliğini Erol Kurtulmuş'un yaptığı suç örgütünün faaliyetleri çerçevesinde, altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yaptığı tespit edilen 7 şüpheli şahıs hakkında, Suç Örgütüne Üye Olma, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Nitelikli Dolandırıcılık, 1211 Sayılı T.C.M.B. Kanunu ve Bunun Tebliğlerine Muhalefet, 4749 Sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna Muhalefet suçlarından 09 Ocak 2026 tarihinde eş zamanlı gözaltı, arama, yakalama ve el koyma talimatı verilmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen 2. dalga operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam

Emekli maaşı çalışması tamamlandı! İşte masadaki yeni rakam
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf

İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf
En düşük emekli maaşı için çalışma tamamlandı! İşte kulislere yansıyan rakam

Emekli maaşı çalışması tamamlandı! İşte masadaki yeni rakam
'Veliaht prense' Trump'tan soğuk duş: Görüşmeyi düşünmüyorum

Veliaht prense Trump'tan soğuk duş! Video izlenince havaya girmişti
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi korkutan gelişme

Dev derbi öncesi korkutan gelişme