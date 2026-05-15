Haberler

Almus Barajı'nda Doluluk Oranı 33 Yıl Sonra Yüzde 92,2'ye Ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Almus ilçesindeki Almus Barajı'nda doluluk oranı, şiddetli yağışların etkisiyle 33 yıl sonra yüzde 92,2 seviyesine ulaştı. En son 1993 yılında bu oranın görüldüğü baraj, tarımsal sulama ve elektrik üretimi açısından kritik öneme sahip.

TOKAT'ın Almus ilçesinde tarımsal sulama ve elektrik üretiminin önemli bir parçası olan Almus Barajı'nda doluluk oranı, 33 yıl sonra yüzde 92,2 seviyesine geldi.

Yaklaşık 52 yıldır tarımsal sulama, elektrik üretimi ve balıkçılıkta önemli rol üstlenen Almus Barajı'nda doluluk oranı, şiddetli yağışların da etkisiyle yüzde 92,2 seviyesine ulaştı. En son 1993 yılında bu seviyede doluluk oranına ulaşan baraja ilişkin konuşan Almus Kaymakamı Emre Çömen, "İlimizde ve ilçemizde yaşanan yoğun yağışlardan sonra Almus Barajı'mızda sevindirici seviyelere geldik. Şu anda yüzde 92,2 oranında bir doluluğa ulaştık. Bu son 33 yılın en yüksek doluluk oranı. En son 1993 yılında bu seviyeyi yakalamışız. Çok şükür ki bugün bu doluluk oranını yakaladık" dedi.

Haber-Kamera- Dron: Fatih YILMAZ / TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Soydan yıllar sonra anlattı: Şifresini unuttuğu hesabı servete dönüştü

Ünlü modelin şifresini unuttuğu hesabı yıllar sonra servete dönüştü
Genç doktor, avukat sevgilisinin terasından aşağı düştü! Yaşam savaşı veriyor

Genç doktor, avukat sevgilisinin terasından aşağı düştü
Eski uzman çavuş iş yerinde vurulmuş halde ölü bulundu

Eski uzman çavuşun acı sonu

İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu

Mbappe yuhalandı, annesi gülme krizine girdi

Gecenin en çok konuşulan olayı! Bunu yapan öz annesi
Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha