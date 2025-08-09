Almus Barajı'nda 153 Santimetre Uzunluğunda Yayın Balığı Yakalandı
Almus Barajı'nda Cengiz Yeter tarafından yakalanan 40 kilogram ağırlığındaki yayın balığı, oltayla avlandı. Yeter, balığı temizleyip derin dondurucuda saklayarak ailesiyle tüketeceğini açıkladı.
Almus Barajı'nda, 153 santimetre uzunluğunda 40 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı.
Almus Barajı Süleyman Arslan Parkı mevkisinde, Cengiz Yeter tarafından oltayla 153 santimetre uzunluğunda 40 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı.
Yeter, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uzun uğraşılar sonucunda yakaladığım balığı, temizledikten sonra parçalara ayırarak, derin dondurucuda muhafaza edip ailem ile birlikte tüketeceğim" dedi.
Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel