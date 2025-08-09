Almus Barajı'nda 153 Santimetre Uzunluğunda Yayın Balığı Yakalandı

Almus Barajı'nda 153 Santimetre Uzunluğunda Yayın Balığı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almus Barajı'nda Cengiz Yeter tarafından yakalanan 40 kilogram ağırlığındaki yayın balığı, oltayla avlandı. Yeter, balığı temizleyip derin dondurucuda saklayarak ailesiyle tüketeceğini açıkladı.

Almus Barajı'nda, 153 santimetre uzunluğunda 40 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı.

Almus Barajı Süleyman Arslan Parkı mevkisinde, Cengiz Yeter tarafından oltayla 153 santimetre uzunluğunda 40 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı.

Yeter, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Uzun uğraşılar sonucunda yakaladığım balığı, temizledikten sonra parçalara ayırarak, derin dondurucuda muhafaza edip ailem ile birlikte tüketeceğim" dedi.

Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel
Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı

Baba, kızının kafasına yapışan keneyi böyle kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı

Tarihi rekor haberi Erdoğan'dan geldi: İlk kez 1 trilyon doları aştık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.