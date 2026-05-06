Alman bakan, İran'a saldırıların "yeniden şekillenen dünya düzeninin ifadesi" olduğunu söyledi

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İran'a yönelik saldırıların "yeniden şekillenen ve dönüşen dünya düzeninin ifadesi" olduğunu söyledi.

Wadephul, Berlin'de düzenlenen "Avrupa'nın geleceğini cesaretle şekillendirmek" konulu konferansta konuştu.

İran'a yönelik saldırılara taraf olmadıklarını, ancak bu çatışmaların Avrupa'nın çıkarlarını doğrudan etkilediğini belirten Wadephul, "Bu savaş, yeniden şekillenen ve dönüşen bir dünya düzeninin ifadesidir." dedi.

Johann Wadephul, ABD yönetiminin, artık çıkarlarını çok daha net bir şekilde dile getirdiğini, Avrupalılar olarak bu dönüşümü şekillendirmeleri gerektiğini, ancak bunun için ön koşulun Avrupa'nın birlik ve uyum içerisinde hareket etmesi olduğunu ifade etti.

AB'nin daha çevik, daha esnek ve daha yenilikçi olmasını isteyen Wadephul, bunun için AB'nin gerçekliğe uyum sağlaması ve kökten değişmesi gerektiğini aktardı.

Wadephul, güvenlik konularındaki oybirliği ilkesinin AB'yi varoluşsal bir tehlikeye sokabileceği uyarısında bulunarak, ortak dış ve güvenlik politikası alanında Avrupa'nın modası geçmiş bir yapı yüzünden düzenli olarak başarısızlığa uğradığını savundu.

"Bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var"

AB'nin bazı kararları alırken "oybirliği ilkesi" yerine "nitelikli çoğunluk" ilkesine geçmesi gerektiğini savunan Wadephul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oybirliği ilkesinin asıl amacı nedir? Bu ilke, ulus devletlerin en hassas çekirdeği olan dış ve savunma politikalarında egemenliklerini garanti altına almak için bir zamanlar getirilmişti. Ancak, bu ulusal egemenliğin uygulanması tek bir üye devlet tarafından engellenebiliyorsa, bu egemenlikten geriye ne kalır? Hiçbir şey. Bu konuda bir zihniyet değişikliğine ihtiyaç var. Bir üye devlet olarak bir öneriye katılmıyorsam, 27 üyeli bir toplulukta cevap 'o zaman engellerim' olamaz."

"Yapay zeka ve dijital ekonomi alanındaki gelişmelere henüz ayak uyduramıyoruz"

Wadephul, teknolojik üstünlük konusunda AB'nin son yıllarda ABD ve Çin'in oldukça gerisinde kaldığını vurgulayarak, "Yapay zeka ve dijital ekonomi alanındaki gelişmelere şu anda henüz ayak uyduramıyoruz. Avrupa'nın sermaye piyasaları, gelecek teknolojilerini yeterince destekleyecek kadar büyük ve bütünlüklü değil. Buna paralel olarak, ciddi güvenlik politikası krizleriyle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.