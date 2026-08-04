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Almanya'da Nehirlerde Kritik Su Seviyesi

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Almanya'da sıcak hava dalgası ve kuraklık nedeniyle Ren, Elbe ve Tuna nehirlerinde su seviyeleri kritik düzeye düştü; uzmanlar durumun kötüleşebileceği uyarısında bulunurken, iç su yolu taşımacılığı olumsuz etkileniyor.

Almanya'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası ve yağış yetersizliği nedeniyle ülkenin en önemli nehirlerinde su seviyeleri kritik düzeye geriledi.

Ren, Elbe ve Tuna nehirlerinde birçok ölçüm noktasında su kritik seviyeye düşerken, uzmanlar, "durumun gelecek günlerde daha da kötüleşebileceği" uyarısında bulundu.

Federal Su Yolları ve Denizcilik İdaresi verilerine göre, Ren Nehri'nde Mainz ile Koblenz arasındaki Kaub ölçüm istasyonunda su seviyesi 24 santimetreye düştü.

Yağış beklenmemesi nedeniyle Ren'deki su seviyesinin ileriki günlerde daha da düşmesi öngörülüyor.

Elbe Nehri'nde Magdeburg-Strombrücke ölçüm noktasında su seviyesi 45 santimetreye kadar geriledi. Cuma günü bu seviyenin 40 santimetreye düşmesi bekleniyor.

Tuna Nehri'nde de özellikle Bavyera'daki Straubing-Bogen ilçesine bağlı Pfelling bölgesinde su seviyesi 216 santimetre olarak ölçüldü. Bu değer, bugüne kadar kaydedilen en düşük seviyenin 5 santimetre altında kaldı.

Yetkililer, bu yıl birçok nehir kesiminde düşük su seviyelerine "olağan dışı derecede erken" ulaşıldığını bildirdi.

Taşımacılık ve ekonomi olumsuz etkileniyor

Düşük su seviyeleri, Almanya'nın iç su yolu taşımacılığını da ciddi şekilde etkiledi.

Düşük su seviyeleri nedeniyle taşımacılık yapan gemilerin, bazı bölgelerde normal taşıma kapasitesinin 4'te 1'inden daha az yükle sefer yapmak zorunda kaldığı, bunun da işletme maliyetlerinin artmasına yol açtığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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