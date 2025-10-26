Haberler

Almanya'da Kuş Gribi Nedeniyle 400 Bin Kanatlı Hayvan İtlaf Edildi

Almanya'da artan kuş gribi vakaları sonucu şu ana kadar 400 bin kanatlı hayvanın itlaf edildiği bildirilirken, FLI'ya göre durum 2021'deki zirve yılına benziyor. Özellikle Brandenburg bölgesinde kayıplar artmakta.

Almanya'da artan kuş gribi vakaları nedeniyle şu ana kadar 400 bin kanatlı hayvanın itlaf edildiği bildirildi.

Friedrich Loeffler Enstitüsünden (FLI) yapılan açıklamada, kuş gribi vakalarının, en şiddetli yaşandığı yıl olan 2021'deki rakamlarla benzerlik gösterdiği ifade edildi.

Almanya'da 30 çiftlikte 400 bin tavuk, ördek, kaz ve hindinin itlaf edilip ardından imha edildiği durumun nasıl gelişeceğini tahmin etmenin imkansız olduğu belirtildi.

Şimdiye kadarki en büyük kayıplar Mecklenburg-Batı Pomeranya ve Brandenburg'da kaydedildi.

Brandenburg'daki Markisch-Oderland bölgesi, kuş gribi nedeniyle 130 bin hayvanı daha itlaf edeceğini duyurdu.

Aynı bölgede daha önce 150 bin kanatlı hayvan itlaf edilmişti.

Özellikle Brandenburg'un kuzeybatısındaki Linumer Teichland bölgesinde toplu turna ölümleri yaşandığı aktarıldı.

Almanya'da 2020-2021 yıllarındaki kış aylarında 2 milyondan fazla kümes hayvanı, kuş gribi nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel
