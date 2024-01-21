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Almanya'da Irkçılığa Karşı Büyük Protesto

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Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen protestoya 50 binden fazla kişi katıldı. Göstericiler, aşırı sağcı AfD partisine karşı demokrasiyi koruma çağrısı yaptı.

Almanya'nın Köln kentinde, ırkçılığa ve aşırı sağa karşı düzenlenen protestoya, 50 binden fazla kişi katıldı.

Deutzer Werft'te onbinlerce gösterici, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) partisi karşıtı, "Demokrasiyi koruyun, AfD ile savaşın" temasıyla bir araya geldi.

Gösteride, Almanya'da yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen AfD politikacıları ile Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner'in, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan sınır dışı edilmesini öngören plan üzerine Postdam'da gizlice görüşmeleri protesto edildi.

Yapılan konuşmalarda, AfD'nin eylemleri eleştirildi ve toplumun bütünlüğüne zarar veren bu partinin yasaklanması istendi.

Ren Nehri'ndeki bazı kano sahipleri, protestoya teknelerine yazdıkları mesajlarla katılarak göstericilere destek verdi.

Gösteri süresince güvenlik gerekçesiyle Deutz Köprüsü üzerinden geçen bazı tramvay seferleri yapılamadı.

Büyük güvenlik önlemlerinin alındığı gösteriye, aşırı soğuğa rağmen 50 bini aşkın kişi katıldı.

Almanya'da birçok siyasetçi ve seçmen, yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen AfD'nin yasaklanmasını istiyor.

AfD'nin, gizli bir toplantıda, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik planlarının sızmasının ardından özellikle sendikalar ve sivil toplum örgütleri, halkı aşırı sağa karşı gösterilere katılmaya çağırıyor.

Forza araştırma şirketinin, 12-18 Aralık'ta, 2 bin 501 kişiyle yaptığı ankete göre, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) yüzde 31, AfD yüzde 23, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 14, Yeşiller yüzde 13, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5 ve Sol Parti yüzde 3 oranında destek görüyor.

AfD, Federal Mecliste 78 milletvekiliyle temsil ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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