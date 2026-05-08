Almanya'da bir banka şubesinin rehin alınan çalışanları kurtarıldı

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Sinzig beldesinde bir banka şubesinde rehin alınan iki kişinin 6 saat sonra kurtarıldığı bildirildi.

Sinzig merkezindeki Volksbank şubesinde 6 saat süren rehin alma olayında bankaya baskın düzenleyen özel polis, bankada kilitli tutulan 2 rehinenin kurtarıldığını, kaçan fail ya da faillerin arandığını duyurdu.

Yerel saatle 14.15'te düzenlenen baskında, iki rehinenin bir odada kilitli şekilde bulunduğu kaydedildi.

Baskın sırasında özel kuvvetlerin banka şubesinin çevresinde güvenlik önlemi aldığı, helikopterlerin de havadan durumu kontrol ettiği ifade edildi.

Yerel basında yer alan ve görgü tanıklarına dayandırılan haberlerde, sabah saatlerinde zırhlı bir kamyonun banka şubesine geldiği, kimliği belirsiz bir kişinin sürücüyü durdurup tehdit ettiği belirtilmişti.

Kaçan fail ya da faillerle ilgili arama çalışmasının sürdürüldüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
