Merz, ülkesinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en zorlu dönemi yaşadığını söyledi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en zorlu dönemi geçirdiğini söyledi.

Merz, Berlin'de düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, uzun süredir devam eden yapısal sorunların Alman ekonomisini zorladığını belirtti.

Çok sayıda küresel krizin Alman ekonomisini büyük bir baskı altına aldığını ifade eden Merz, "Bu muhtemelen ülkemiz için İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en zorlu dönem." dedi.

Merz, tartışmalı bütçe kesintilerini ve sosyal güvenlik sisteminde planlanan reformları anımsatarak, bu önlemlerin Almanya'yı korumak için gerekli olduğunu savundu.

Dünyanın yeniden şekillendiğine işaret eden Merz, "Bazen haftada bir olmak üzere, her geçen gün kapsamı genişleyen yeni krizlerle karşı karşıyayız. Bu durum bizi doğrudan etkiliyor. Ekonomik zarara yol açıyor ve bizim de değişmemiz gerektiğini gösteriyor." diye konuştu.

Merz, yeni döneme hep birlikte uyum sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Daha da önemlisi, sadece uyum sağlamakla kalmamalıyız, kendimizi dönüştürmeli ve ülkemizi daha dayanıklı hale getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.