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Alkollü sürücü İlkan Karaman'ı öldürdü, tutuklandı

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Muğla'nın Datça ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan alkollü Emre Ali Önder polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Muğla'nın Datça ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan eski milli basketbolcu İlkan Karaman'a (34) otomobiliyle çarparak ölümüne neden olan alkollü Emre Ali Önder (30) polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cavit AKGÜN-Mehmet Evren ERSOY/DATÇA (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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