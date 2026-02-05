Haberler

Aliyev, 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla Erdoğan'a mesaj gönderdi Açıklaması

Güncelleme:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilge liderliğinde yürütülen güçlü devlet yönetimi ve halkın birliği sayesinde Türkiye'nin depremin sonuçlarının ortadan kaldırılması yönünde önemli sonuçlar elde ettiğini belirterek, "Zarar görmüş bölgelerde geniş ölçekli imar çalışmaları, modern yaşam altyapısının oluşturulması ve sosyal refahın yeniden tesisi, Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma stratejisinin açık göstergesidir." dedi.

Aliyev, 6 Şubat 2023 depremlerinin 3. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi.

Mesajında, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'ni derinden sarsan depremin üzerinden üç yıl geçtiğini belirten Aliyev, yaşanan büyük faciada hayatını kaybedenlerin aziz hatırasını büyük saygı ve hürmetle andığını ifade etti.

Aliyev, söz konusu felaketin Türkiye için ciddi bir insani sınav olduğuna dikkati çekerek, bir gecede binlerce insanın hayatını kaybettiğini, birçok şehir ve yerleşim yerinin yıkıma uğradığını hatırlattı.

O günlerde Azerbaycan halkının yaşananları derin bir acı içinde takip ettiğini belirten Aliyev, kardeş Türkiye'nin kederini kendi kederleri gibi kabul ettiklerini ve acısını paylaştıklarını kaydetti.

Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin temelinde yer alan sarsılmaz kardeşliğin, böylesine zor bir dönemde gerçek anlamını ortaya koyduğunu dile getirerek, facianın ilk anlarından itibaren Azerbaycan devleti ve toplumunun birlik ve dayanışma ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin yanında yer aldığını, destek ve yardım elini uzattığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, "Sizin bilge liderliğinizde yürütülen güçlü devlet yönetimi ve halkın birliği sayesinde Türkiye, depremin sonuçlarının ortadan kaldırılması yönünde önemli sonuçlar elde etti. Zarar görmüş bölgelerde geniş ölçekli imar çalışmaları, modern yaşam altyapısının oluşturulması ve sosyal refahın yeniden tesisi, Türkiye'nin uzun vadeli kalkınma stratejisinin açık göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Mesajında, kardeşlik sorumluluğunun tezahürü olarak Azerbaycan'ın Kahramanmaraş'taki imar ve ihya çalışmalarına katkı sunduğunu belirten Aliyev, Azerbaycan'ın desteğinin iki ülke arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkilerinin somut ifadesi olduğunu kaydetti.

Aliyev, Azerbaycan ve Türkiye'nin "Bir millet iki devlet" felsefesine dayanan güçlü birlik ve stratejik müttefikliğinin bundan sonra da halkların refahına katkı sağlayacağını, aynı zamanda bölgesel istikrarın, güvenliğin ve sürdürülebilir kalkınmanın temin edilmesine hizmet edeceğini aktardı.

